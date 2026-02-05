Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, yeni transferi Emmanuel Agbadou'nun yarın sabah saat 06.45’te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, takviye yapmayı planladığı mevkilerden biri de stoper.

Siyah-beyazlılar Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Beşiktaş'ın Agbadou ile 4,5 yıllık anlaşma imzaladığını öne sürdü.