BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.762,85
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, yeni transferi Emmanuel Agbadou'nun yarın sabah saat 06.45’te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Abone ol

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, takviye yapmayı planladığı mevkilerden biri de stoper.

Siyah-beyazlılar Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, yeni transferi Emmanuel Agbadou'nun yarın sabah saat 06.45’te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Beşiktaş'ın Agbadou ile 4,5 yıllık anlaşma imzaladığını öne sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Suudi Arabistan'da "deve pasaportu" projesi
Suudi Arabistan'da "deve pasaportu" projesi
PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası
PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler