Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine Şamil Tayyar'dan yorum geldi. "Adalet iyidir" mesajı veren Tayyar "Suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için TGRT Haber yorumcusu Şamil Tayyar farklı bir yorum yaptı.

"Suçlu bulunup ceza alsa bile..."

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır.

Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı.

Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir.