BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.807,25
HABER /  GÜNCEL

Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum

Zeydan Karalar tahliye edildi! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine Şamil Tayyar'dan yorum geldi. "Adalet iyidir" mesajı veren Tayyar "Suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için TGRT Haber yorumcusu Şamil Tayyar farklı bir yorum yaptı.

"Suçlu bulunup ceza alsa bile..."

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır.

Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı.

Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir.

İlgili Haberler
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eski eşinin sözleri olay olmuştu! Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü "Yakamızdan düşün"
Foto Galeri Eski eşinin sözleri olay olmuştu! Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü "Yakamızdan düşün" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
''Saç örme'' akımına katılan Amedsporlu futbolcuya dev ceza! Hem para hem...
''Saç örme'' akımına katılan Amedsporlu futbolcuya dev ceza! Hem para hem...
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da
ABD'den vatandaşlarına çağrı: "İran'ı hemen terk edin"
ABD'den vatandaşlarına çağrı: "İran'ı hemen terk edin"
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Böbrek hastalarında beslenmede tek çare: Kişiye özel plan
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Emeklilerle ilgili sözleri tartışılan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı kritik atamalar Resmi Gazete'de
Emeklilerle ilgili sözleri tartışılan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı kritik atamalar Resmi Gazete'de
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan iki isim belli oldu Tedesco açıkladı
Epstein'in intihar ettiği iddia edilen gecenin kamera kayıtlarında yeni bir kişi tespit edildi
Epstein'in intihar ettiği iddia edilen gecenin kamera kayıtlarında yeni bir kişi tespit edildi
Tarık Biberovic ikinci yarı coştu Fenerbahçe Beko Paris'te kazandı
Tarık Biberovic ikinci yarı coştu Fenerbahçe Beko Paris'te kazandı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü