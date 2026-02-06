Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken umut hakkı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yaptığı açıklamaya destek vererek, “Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleri gündem oldu.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunda yaşanan ‘umut hakkı' tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan kritik bir değerlendirme geldi.

"Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir"

5 Şubat'ta X hesabında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın bu konudaki sözlerini alıntıladığı bir paylaşım yapan Uçum, "umut hakkı"nın doğrudan tahliye imkanı olmadığını söyledi. Uçum’um paylaşımı şu şekilde:

"UMUT HAKKININ ESASINA İLİŞKİN NOT !

"Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan’a yönelik bir tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir.

Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır.

Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar.

Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."