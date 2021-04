Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçının son anlarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, takımının iyi bir enerjiye sahip olduğunu ve şampiyonluk yolunda oyuncularına inandığını söyledi. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

- Mevcut puanımızı düşündüğümüzde Kasımpaşa maçını oynamadan oraya 3 puan yazamayız. Aslında büyütülecek bir şey de söylemedim. Futbol oynamış, futbolun içinde kalmış, herhangi bir yerinde bulunmuş herkes oynanmamış hiçbir maçın 3 puan olmadığını söyler.

- Fenerbahçe sezon boyunca ligin hali hazırda şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Oyunsal anlamda ise mutlaka beklentiler biraz daha farklıydı, bunu ben de daha önce dile getirmiştim. Futbolumuzda bir gelişme var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliştiği yanlar var. Geliştireceğimiz anları da olacak.

''Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım''

- İstediğimiz, arzu ettiğimiz oynatmak istediğimiz oyun güçlü bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor. Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım. Türkiye Ligi'ndeki her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Başındaki teknik adamların ekipleri var, kendileri çalışıyor, rakibi analiz ediyorlar. Bir maçtan önce herkesin kendine göre bir sistemi var. Sistematik çalışıyorlar, bizi analiz ediyorlar, biz onları analiz ediyoruz.

Ahmet Nur Çebi ve Sergen'in açıklamaları

- Ahmet Nur Çebi ve Sergen hocanın açıklamalarını takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak, beraber tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için anlayışla karşılıyorum.

''İstediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz''

- Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar ciddi anlamda gelişti. Antrenmanlarımız biraz daha değişti. Ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. Biz sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız.

''Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım''

- İnancımız gerçekten çok yüksek. İstediğimiz, oynatmak istediğimiz oyun güçlü bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor. Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım. Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama bunu süre olarak yaymamız için pratik etmemiz lazım.

Aykut Kocaman'la ne konuştu?

- Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcusuydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı. Aykut hocayla iyi diyaloğum vardır, kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onun yanına gidip fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek doğru değil. Buna cevap vermek de doğru değil. Bunu görüp geçeceğiz.

''Abi kardeşlik ilişkimden dolayıdır''

- Futbolda belki Türkiye'de görülmemiş şeylerdir ama ben her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim. Her teknik adamın oyunu, oyunun nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini oyunla alakalı kendi arasında konuşmalar yapmasında problem görmüyorum. Her maç yaşayacağım bir şey değildir zaten, Aykut Kocaman özelinde abi kardeşlik ilişkimden dolayıdır ama konuştuğumuz şey oyun üzerinedir.

''Oyuncularla ilişkilerim iyi''

- Onların içinden geldim, geçen sene futbol oynuyordum. Sportif direktör olarak da oyuncuların içinde olduğum dönemler oldu tabi teknik adam kadar işin teknik kısmında olmasam da onların yanında oldum. O yüzden oyuncularla ikili ilişkilerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta ben hiçbir zaman tek bir oyuncu üzerinden oyunu değerlendirmem. Tek bir oyuncu üzerinden oyunu kötülemem. Tek bir oyuncu üzerinden de oyunu övmem. Büyük fotoğrafa bakarak söylediğimde elimde 24-25 tane çok net iyi oyuncu var. Oynatamadığınız zaman bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz.

''Ben bütün oyuncuları değerli buluyorum''

- Ben de futbolcuydum, ilk 11'de oynamadığımda bazen benim de 'niye oynamıyorum' dediğim zamanlar olmuştur. Onların da bu duyguyu yaşaması kadar doğal bir şey yok. Ama biz onları kazanmak adına, onlara doğruyu anlatmak adına çalışıyoruz. Ben 34-35 yaşında kendimi geliştirdim, Başakşehir'e gittim oynadım orda da bir oyunu kafama oturtmaya çalıştırlar ve ben o anlamda kendimi geliştirdim. Buradaki bütün takım arkadaşlarımızın içinde bulunduğu ortamı pozitif hale çevirdikten sonra bu oyunla kendilerini geliştirmelerini istiyorum. En küçüğünden en büyüğüne, kariyeri en azından en fazlasına kadar. O yüzden hepsiyle ilişkilerim iyi. Ben bütün oyuncuları değerli buluyorum. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum, onlara da bunu net bir şekilde hissettirdiğimi düşünüyorum.