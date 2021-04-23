BAYBURT’un Aydıntepe ilçesi Kemer Dağı mevkisinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.

Aydıntepe ilçesine bağlı Kemer Dağı mevkisinde, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlardaki köy ve yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor. Zorlu doğa koşullarında nisan ayının ilk haftasından beri çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde ise güçlükle ilerleyebiliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 2 kilometre ilerleyerek, mayısın ilk haftasına kadar yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.

Aydıntepe İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Durmuş Köksal, zorlu çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Bazen zemini bulamıyoruz ve yolu başka yerden açıyoruz. O zaman yolu tekrar aramak zorunda kalıyoruz. Kar kalınlığı bizi çok şaşırtıyor. Aydıntepe’den Limonsuyu’na kadar 35 kilometrelik yolumuz var, ondan sonra yayla yollarımız var, onlara da devam ediyoruz. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Ekiplerimizin tecrübeli oluşu, bu konuda bize yardımcı oluyor” dedi.