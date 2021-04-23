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İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti! Geçişini 2 saate tamamladı

 4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti. 

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Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.  

Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı. Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti.  

Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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