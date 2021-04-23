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İlk kez tespit edildi! Bir kedi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Dünyada Covid-19 sebebiyle ilk evcil hayvan can kaybı yaşandı. İngiltere’de hayatını kaybeden 4 aylık Ragdoll cinsi bir kedinin, akciğer hücrelerinden alınan örnekte Covid-19 kalıntılarına rastlandığı bildirildi.

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3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs sebebiyle ilk kez bir kedinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tespit edilen ilk can kaybı olduğunun altı çizilen olayda, İngiliz bilim insanları dört aylık Ragdoll cinsi evcil kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Solunum güçlüğü şikayetiyle veterinere götürülen bir kedinin hayatını kaybettikten sonra akciğerlerinden alınan örneklerde hasar tespit edildiği ve Covid-19 enfeksiyonunun kanıtı olduğu bildirildi.

Kedilerde en büyük belirti burun akması

Virüsü sahibinden kaparak zatürre olduğu belirtilen kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden ve tespit edilen ilk vaka olduğunun altı çizilirken kedilerde en büyük Covid-19 belirtisinin burun akması olduğunu belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre araştırmayı gerçekleştiren Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi'nden Profesör Margaret Hosie, Birleşik Krallık’ta Covid can kayıplarının tek haneli rakamlara ve vaka sayısının her geçen gün azalmasının altını çizerek, “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

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