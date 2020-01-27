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Elazığ depreminde 7 kişiye mezar olan Aykent apartmanı ile ilgili şok iddia

ELAZIĞ depremiyle ilgili şok iddialar var. Depremde 7 kişiye mezar olan Aykent apartmanı ile ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yarısı ayakta kalan 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürüldü.

6.8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetti binden fazla kişi ise yaralandı.Elazığ'dan sonra Sivrice'ye yakın olmasından kaynaklı Malatya Doğanyol ve Pütürge’de de 54 bina yıkıldı, 418 ağır, 4 orta, 199 da az hasarlı bina tespit edildi.39 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik depremde en fazla can kaybı ise 3 apartmanda meydana geldi.

3 apartmanda 19 kişi hayatını kaybetti

Elazığ Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek Sitesi'ndeki 9 numaralı binadan 8 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, Mustafa Paşa'daki Kalay Apartmanı'nda 4, Aykent Apartmanı'ndan ise 7 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.

45 kişi sağ olarak kurtarıldı

Deprem sonrası uzun saatler süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında 45 kişi ise enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanı enkazındaki iki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kolon kesildi iddiası!

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların enkazı kaldırılmaya başlanırken, deprem sonrası yarısı yıkılıp diğer yarısı ayakta kalan Aykent Apartmanı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

7 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılan kısmının altında dükkan bulunduğu ve deprem öncesi dükkan içerisindeki kolonların kesilerek genişletme çalışması yapıldığı ileri sürüldü.

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