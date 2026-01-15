Ekrem İmamoğlu duruşmada ne dedi? Diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görüldü. İmamoğlu, duruşmada "Bu karar, yalnızca bana yönelmiş değil, milyonlarca insana yönelmiş bir işlemdir" dedi. Duruşma öncesi arbede üstüne arbede yaşandı, CHP Parti üyesi Yasemin Ünlü hastanelik oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının 18 Mart 2025'te iptal edilmesinin ardından 19 Mart İBB operasyonunda gözaltına alınmış, 23 Mart 2025'te de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü. Duruşmada İmamoğlu ve avukatları ile davalı İstanbul Üniversitesi'nin avukatlarının açıklamaları alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

Karar 15 gün içinde açıklanacak

Kararın 15 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilmesi beklenirken İmamoğlu duruşmanın ardından cezaevine geri gönderildi.

İmamoğlu neler dedi? "Diploma savunması yapmak için gelmedim"

Ekrem İmamoğlu, "Bugün diploma savunması yapmak için gelmedim. Bir gencin devletine inanarak kurduğu emeğinin nasıl geriye doğru söküldüğünü göstermek için geldim. Devletin en kadim kurumları yerle bir edilmiştir. Bu karar, yalnızca bana yönelmiş değil, milyonlarca insana yönelmiş bir işlemdir. Kendimi, kendi adıma değil 86 milyon insan adına hak arayan bir konumda görüyorum" dedi.

Yargılama ortamlarının kolaylaştırmanın ve insanların bu tür ortamlarda daha iyi savunma yapması çok kıymetli olduğunu belirten İmamoğlu, "Elbette yerinde olsa daha anlamlı olurdu ama burası uygun görülmüş. Sabah buraya gelirken kolaylaştırma ve zorlaştırma aşamasındaki o önemli duyguyu bana yaşatan memurlara teşekkür ederim. Bugünkü davanın hayatı önemde bir dava olduğunu ve buradaki itirazımızın da sadece İmamoğlu ile ilgili olmadığını anlatacağız. Böyle bir duruşmanın daha kapsamlı bir salonda yapılması daha verimli bir ortamı sağlardı. Görüyorsunuz ki Genel Başkanımız Özgür Özel ve birçok değerli insan var. Böylesi bir ortamda ‘zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız’ ilahi emirdir. Ama yine de ne yazık ki burayı yöneten irade bunu pas geçti. Ancak siz ve heyetimize de teşekkür ederim" diye konuştu.

"Biraz sonra 17-18-19 yaş dönemimi konuşacağız"

İmamoğlu, bu yılın zor bir yıl olacağını, Türkiye'nin adalet sınavı verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Miraç Kandili'nin olduğu gün bu duruşma yapılıyor. Dinimizin esasında iyi olmak vardır. Ben de kendimce iyi insan olma gayretinde bir insanım. Biraz sonra 17-18-19 yaş dönemimi konuşacağız. Nasıl bir duruma düşürüldüğümü izah edeceğim. Dindarların iyi insan olmaması hususu çok tartışılır. Mesela iftira yoktur, kamu kaynaklarını kirletmek yoktur. Devlet eliyle bu yapılmaz, yargı eliyle hiç yapılmaz. Bunların konumuzla ilgisi yoktur dersiniz ama bu bütünün bir parçası. Yargıda yaşanan yoğun saldırıları da içine alan bir durum. Çok kutsal bir göreviniz var, bu kutsallığı en zor duruma taşıyacak bir atmosfer var. Toplumda iyi insan olmayı zirveye taşıyacaksak bunun idareden, yasadan, yargıdan başlaması gerekir. Ahlak, kula kulluk etmemek iyi insan olmanın hususları. Yargı önünde bunu söylerken de zorlanıyorum. ‘Adalet mülkün temelidir.’ Bu kavramı korumanızı ve bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmenizi dilerim.

Bugün bu kürsüde bir insan değil, bir devletin hukuk devleti olma iddiası yargılanıyor. Bugün çok kötü günlerden geçiyoruz. Bugün zalimliğin daha önce görülmemiş biçimiyle karşı karşıyayız. İnsanların emekle elde edilmiş tüm kazanımlarının yok edilmesi ile karşı karşıyayız. Ben bugün diploma savunması yapmak için gelmedim. Bir gencin devletine inanarak kurduğu emeğinin nasıl geriye doğru söküldüğünü göstermek için geldim. Devletin en kadim kurumları yerle bir edilmiştir. Bu karar, yalnızca bana yönelmiş değil, milyonlarca insana yönelmiş bir işlemdir. Kendimi kendi adıma değil 86 milyon insan adına hak arayan bir konumda görüyorum.Bu asla tek kişinin hak arayışı değildir. Ben zulme sessiz kalmamak adına burdayım. Bu mücadele kurallara uyan, devlete verdiği vergiye güvenen herkesin mücadelesidir. Siz de öyle. Ben tam da bu yüzden burada bu mücadele veriyorum. Bu kötü zihnin zalimliğin, en pespaye hareketlerin bu kadar titiz davranmasan neler yapabileceklerini düşünemiyorum."

İmamoğlu, İstanbul Üniversite’nin 2024 yılı ekim ayında yapılmış bir çalışması bulunduğunu, aynı rektörün, o dönemdeki işlemlerle ilgili, "denklik aranmadığı ve benzeri gibi" açıklayıcı bir metni olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu, beyanına şöyle devam etti:

"Ne oldu da 3-4 ayda her şey değişti? Bir an için benim sözlerimi unutun, bu üniversitenin yatay geçiş bilgi notu başlıklı raporu çok önemli. Kendi hazırladığı bilgi notunda diyor ki ‘35 yıl önce aradığınız şartlar bugün yoktu’, yani bu kuralları alıp 18 yaşındaki gencin başına balyoz gibi indiremezsiniz diyor. Dahası bu uygulamanın istisnai değil, yerleşik bir uygulama olduğu da açıkça yazıyor. Şimdi üniversite kendi yaptığı bilgi notuna rağmen kendi yaptığı işlemi inkar ediyor. Kendi hazırladığı not geçerli değilse hangi belge geçerli olacak?

Özgür Özel yalnız bırakmadı

Gözaltına alındığı günden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı mahkemelere katılan, Silivri'de defalarca kendisini ziyaret eden ve yurt genelinde İmamoğlu için eylem olarak nitelediği mitingleri düzenleyen Özgür Özel, bugün de İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Duruşma öncesinde arbede çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Silivri'den aktarılan bilgilere göre duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığı bilgilere göre CHP'li vekiller Sibel Suiçmez ile Ali Gökçek tepki gösterdi.

Öte yandan Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre TOMA tarafından yapılan anonsta duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olduğu ve girişlerin boşaltılması istendi. TOMA'nın anonsunda, "Salon kapatesitesi yetersiz olduğu için salona belli kapasite kişi alınıyor. Lütfen burayı boşaltın, girişi kapatmayın" ifadeleri kullanıldı.

Duruşma salonunun hemen önünde de arbede çıktı

İmamoğlu'nun duruşması başlamadan önce çıkan arbede duruşma salonunun hemen önünde de devam etti. Bu arbede sırasında Çatalca Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü yere düştü. Ünlü'nün köprücük köprücük kemiği ve kaburgasında kırık şüphesi var.

CHP Parti üyesi Yasemin Ünlü duruşma salonunun kapısında çıkan arbede arbede nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmede vücudunda kırık olduğu tespit edilen Ünlü, Marmara Ceza İnfaz kurumları Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Silivri devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı