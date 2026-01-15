BIST 12.389
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler alınan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.

