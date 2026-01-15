Ufuk Özkan nakil bekliyor! Durumu çok ciddi

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, yaptığı açıklamada "Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" dedi.

Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, uygun donör beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yapan Umut Özkan, durumun ciddi olduğunu belirtti.

"HASTANEDEN AYRILMASINA İZİN VERİLMİYOR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncunun kardeşi, hastane önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci. Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz.Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız."