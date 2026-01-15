Eski voleybolcu Derya Çayırgan’ın savcılık ifadesine ulaşıldı Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Çayırgan ifadesinde "Ekrem Bey, bir şeye ihtiyacım olduğunda kendisini arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru Antalya’ya transfer oldum. Antalya’da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüşmedim. Ancak Mariott Hotel’de kaldığı bir dönemde kendisini ziyaret ettim" dedi.

Derya Çayırgan sabah saatlerinde İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Derya Çayırgan’ın savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan CNN TÜRK, Derya Çayırgan’ın ifadesine ulaştı. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Çayırgan’ın ifadesinde yer alan açıklamaları aktardı. Derya Çayırgan ifadesinde şunları söyledi:

"Bana sormuş olduğunuz Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsı 2020 ya da 2021 yılında, pandemi döneminde Taksim’de yürürken karşılaştım. Kendisine “Merhaba başkanım, nasılsınız?” dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray’da oynadığımı söyledim. Kalabalık içerisinde kısa bir sohbet ettik ve kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi belirttim.

"Mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik"

Yanındaki kişilerden biri telefon numarası verdi ve gelmek istediğim zaman aramamı söyledi. 2022–2023 yıllarında ziyaret için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya’da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. 2023 yılında Bahçelievler’deki evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür ÇELİK’ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve beni, binada yaşayan komşularla birlikte otele yerleştirdi. Bir süre sonra ailem İBB tesislerine yerleştirildi.

"İlk başta telefonu açmadı"

Ankara’da PTT’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul’a geri döndüm. Ailemle birlikte yaklaşık 3,5 ay burada kaldım. Bu süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süreçte Ekrem İMAMOĞLU’nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. İlk başta telefonu açmadı, daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim.

Bu süreçte kendisini ziyaret ettim. Sporla ilgili konuştuk. Kendisi bana İBB’de oynamak isteyip istemediğimi sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkmaları hâlinde oynayabileceğimi söyledim. Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu, herhangi bir planım olmadığını söyledim. Bunun üzerine voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim.

Ziyaret sırasında sağ kolu olarak tanıtılan Mustafa AKIN ile tanıştırıldım. Tanıştığımıza memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey, bir şeye ihtiyacım olduğunda kendisini arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru Antalya’ya transfer oldum. Antalya’da oynadığım süre içerisinde Ekrem İMAMOĞLU ile yüz yüze görüşmedim. Ancak Mariott Hotel’de kaldığı bir dönemde kendisini ziyaret ettim.

"İMAMOĞLU’na ulaşamadığım zaman kendisini aradım"

Bana sorulan Fatih KELEŞ, Tuncay YILMAZ ve Murat GÜLİBRAHİMOĞLU isimli şahısları tanımam. Mustafa AKIN’ı ise Ekrem İMAMOĞLU’na ulaşamadığım zamanlarda kendisiyle irtibat kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıdım. Ekrem İMAMOĞLU’na ulaşamadığım zaman kendisini aradım. Bunun dışında Mustafa AKIN ile başka bir irtibatım olmadı.

MASAK incelemeleri kapsamında tespit edilen hususlar, kendi birikimlerimi dövize çevirerek bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021 yılından sonra biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada bu paraları farklı şekillerde değerlendirdim. Bu durum MASAK raporlarında görülecektir.

16/06/2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50.000 Euro da bu birikimlerimdendir. 15/06/2023 tarihinde Kameroğlu İnşaat’a 20.000 TL, 16/06/2023 tarihinde ise 32.000 Dolar ve 62.570 TL ev almak amacıyla para gönderdim. 62.570 TL’nin açıklamasında yer alan “kazanıyoruz” ifadesi tamamen voleybol milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ifadesidir, başka bir amacı yoktur.

"Söz konusu para tamamen bana aittir"

Evi satın almak için Adem KAMEROĞLU ile indirim konusunda üç kez görüştüm. Anlaştığımız fiyat üzerinden, o günün koşullarında toplam 4.100.000 TL’ye bu evi aldım. 19/06/2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırılan 50.000 Euro’yu bu evi almak amacıyla yatırdım. Söz konusu para tamamen bana aittir ve başkaları tarafından verilmiş değildir.