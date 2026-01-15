Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB, 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin merakla beklediği sınıflandırma sonuçları için tarih verdi. Yeni dönemde bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 333 bin TL seviyesini aşarak rekor tazeledi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik celp ve sevk dönemlerine ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Binlerce yükümlüyü yakından ilgilendiren yerleştirme sonuçları, bu ay içerisinde dijital platformlar üzerinden erişime açılacak. Öte yandan, yeni yılın ilk yarısı için geçerli olacak bedelli askerlik bedeli de resmi katsayı hesaplamalarıyla güncellendi.

SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 22 OCAK

Yükümlülerin hangi birliklerde ve hangi tarihlerde silahaltına alınacağını belirleyen sınıflandırma sonuçları için MSB, 22 Ocak tarihini işaret etti. Yükümlüler, birlik bilgilerini ve sevk tarihlerini bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

YENİ BEDEL BELLİ OLDU: 333 BİN 89 TL

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına endeksli yapısı gereği 2026 yılının ilk yarısı için yeniden hesaplandı. 2025 yılının ikinci yarısında 217 bin 871 TL (Not: Metindeki veriye göre 280 bin 850 TL üzerinden hesaplanmıştır) olarak uygulanan ücret, Ocak ayındaki memur zammıyla birlikte ciddi bir artış gösterdi.

%6,85’lik enflasyon farkı ve %11’lik toplu sözleşme zammı ile kümülatif artış %18,61 oldu.

Memur aylık katsayısının 1.387987 olarak belirlenmesinin ardından, 2026 bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL olarak güncellendi.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRECİ

Yükümlüler, belirlenen bu yeni tutarı Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası gibi kamu bankaları üzerinden veya defterdarlıklar aracılığıyla yatırabilecekler. Sınıflandırma sonuçlarının ardından adayların sevk öncesi sağlık muayenesi ve sülüs belgesi alma süreçlerini takip etmeleri gerekiyor.

UZMAN HATIRLATMASI: "SÜLÜS" BELGESİNE DİKKAT

Sonuçlar açıklandıktan sonra yükümlülerin, kendilerine atanan sevk tarihlerinden en az 10 gün önce e-Devlet üzerinden "Sevk Belgesi"ni (Sülüs) almaları hayati önem taşıyor. Belirtilen tarihlerde birliğine katılmayan yükümlüler, "bakaya" durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybedebiliyor.