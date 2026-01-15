Kırım'dan öyle bir kar geliyor ki 20 santimi bulacak! Ankara'dan Sivas'a bir çok il listede

Türkiye Meteoroloji Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yeni bir kar yağışı ve soğuk hava cuma günü itibariyle yurdu etkileyecek. Kar yağışı getiren bu soğuk hava dalgası Kırım üzerinden yurda giriş yapmak üzere. İlk etkisini perşembe gece saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı olarak gösterecek. Cumartesi günü ise İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesini vuracak. Kar yağışının 20 santime kadar yoğun bir tabaka bırakması bekleniyor.