Kırım'dan öyle bir kar geliyor ki 20 santimi bulacak! Ankara'dan Sivas'a bir çok il listede
TÜRKİYE 16 Oacak 2026 cuma günü itibariyle Kırım'dan gelen yoğun kar yağışının etkisine girecek. Bu kar yağışı İstanbul'un yükseklerine de yağacak. En büyük etkiyi ise Batı Karadeniz ile iç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde gösterecek. Karabük, Bartın, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Erzincan ve Erzurum dahil bir çok il yoğun kar yağışının etkisinde olacak. Kar yağışı ilk olarak Karabük, Bartın ve Kastamonu'da etkili olacak.
Türkiye Meteoroloji Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yeni bir kar yağışı ve soğuk hava cuma günü itibariyle yurdu etkileyecek. Kar yağışı getiren bu soğuk hava dalgası Kırım üzerinden yurda giriş yapmak üzere. İlk etkisini perşembe gece saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı olarak gösterecek. Cumartesi günü ise İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesini vuracak. Kar yağışının 20 santime kadar yoğun bir tabaka bırakması bekleniyor.
Kırım üstenden kar geliyor
Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'ın yayınladığı haritalı verilere göre soğuk hava dalgası Kırım üzerinden geliyor. Bu kar yağışı yurdun kuzey kesimlerinin tamamında etkili olacak. Kar yağışı ile birlikte sıcaklık da düşecek. Ahmet Uçar şu bilgileri verdi:
-Şu an Kırım'ın kuzeyinde bulunan üst seviye alçağının (ULL) yarından itibaren meteorolojik tahmin haritalarında da görüldüğü gibi Orta Karadeniz üzerinden yurdumuza geleceği tahmin edilmektedir bu sebeple cuma günü ve hafta sonu yurdun kuzey ve Doğusunda yağışlar görülecektir.
İstanbul'a kar yağacak mı?
-Bu yağışlar Batı Karadeniz ile iç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışları şeklinde meydana gelecektir. Marmara'nın doğusu ve İstanbul'da ise bir önceki sistemde olduğu gibi kar yağışı sınırı 200 m. üzeri rakım olarak görülmektedir, sahillerde tutmaz.
Ankara -4 dereceyi görecek
Meteoroloji profesörü Orhan Şen'in öngörüsüne göre yeni gelen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıklar çok düşecek. İstanbulda gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar inecek ve karla karışılık yağmur görülecek. Ankara'da ise sıcaklık eksi 4 dereceye kadar inecek ve cumartesi günü kar yağışı görülecek. Ankara'da kar yağışı pazar günü de aralıklarla sürecek.