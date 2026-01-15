Gazze’de can kaybı 71 bin 441'e yükseldi

Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarında insani kayıplar kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybeden ve yaralanan sivillere ilişkin güncel veriler dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada dikkat çeken en önemli detay, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede yaşanan kayıplar oldu. Diplomatik çabalar ve sahada ilan edilen ateşkes sürecine rağmen:

Hayatını Kaybedenler: 451 kişi

Yaralananlar: 1.251 kişi

Bu veriler, ateşkes sürecinde dahi bölgedeki kırılganlığın sürdüğünü ve can kayıplarının tam olarak durdurulamadığını kanıtlar nitelikte.

TOPLAM BİLANÇODA KORKUTAN RAKAMLAR

Ekim 2023 tarihinde başlayan ve aylardır süregelen yoğun bombardıman ile kara operasyonlarının toplam maliyeti açıklandı. Resmi verilere göre:

Toplam Can Kaybı: 71.441

Toplam Yaralı Sayısı: 171.329

Yayımlanan rakamlar, Gazze nüfusunun önemli bir bölümünün doğrudan fiziksel zarar gördüğünü ortaya koyuyor. Sağlık tesislerinin büyük bir kısmının hizmet veremez halde olduğu bölgede, yaralı sayısındaki bu devasa artış insani krizin yönetilmesini imkansız kılıyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada uluslararası topluma seslenerek; hastanelerin yetersizliği, tıbbi malzeme eksikliği ve devam eden güvenlik riskleri konusunda acil müdahale çağrısını yineledi. Özellikle 170 binin üzerindeki yaralının tedavi süreçlerinin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığı vurgulandı.