Tahran'da protestolar sonrası asılan dev afiş dikkat çekti

Tahran'da protestolar sonrası İnkılap Meydanı'na dev afiş asıldı. İran bayrağı görüntüsü yer alan afişte, "İran vatanımız bayrak kefenimiz" ifadeleri yer aldı.
İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Günlerce süren protestolar ardından başkentteki İnkılap Meydanı'nda dev afiş asıldı.
