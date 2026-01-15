Ameliyat edilmişti: Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

İki gün önce üç saat süren kritik bir operasyon geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Buca Cezaevi’ne sevk ediliyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu ve hukuki süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık üç saat süren bir ameliyat geçiren Çalık, tıbbi müdahalenin ardından taburcu edildi.

AMELİYAT SONRASI SEVK KARARI

Geçirdiği operasyonun ardından doktorlar tarafından durumu stabilize edilen Çalık, tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için yeniden Buca Cezaevi’ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Ameliyatın detayları ve Başkan'ın tam sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sevkin hastane prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.