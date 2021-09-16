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Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Kanarya, rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Deutsche Bank Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan Maurizio Mariani yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak Fenerbahçe, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 340 gol gördü.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe

Stat: Deutsche Bank Park
Hakem: Maurizio Mariani (İtalya)
Saat: TSİ 22.00
Yayın: Exxen

Eintracht Frankfurt: Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

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