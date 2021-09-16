BIST 1.418
DOLAR 8,53
EURO 10,06
ALTIN 481,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere

Çanakkale'de evlat vahşeti! Annesini keserle öldürdü

Çanakkale'de evlat vahşeti! Annesini keserle öldürdü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Nermin Güler (66), psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Kamil Güler (35) tarafından başına keserle vurularak öldürüldü.

Abone ol

Olay, saat 18.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme sokakta meydana geldi. Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi üzerine şüphelenerek polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti.

Kapının açık olması üzerine eve giren polis ve sağlık ekibi, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Nermin Güler'in cenazesi, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nermin Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaray gördüm
Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaray gördüm
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü
Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü
Kayseri'de 3 kızdan annelerini öldüren babalarına 'Allah belanı versin' tepkisi
Kayseri'de 3 kızdan annelerini öldüren babalarına 'Allah belanı versin' tepkisi
İpek Er'in ölümüyle ilgili Musa Orhan'ın davası görüldü! Savcılığın tutuklama talebi reddedildi
İpek Er'in ölümüyle ilgili Musa Orhan'ın davası görüldü! Savcılığın tutuklama talebi reddedildi
Nikol Paşinyan: Nahçivan koridoruna izin vermeyeceğiz
Nikol Paşinyan: Nahçivan koridoruna izin vermeyeceğiz
İHA ve SİHA bilgilerinin sızdırılmasında yeni gelişme! 11 kişi hakkında dava açıldı
İHA ve SİHA bilgilerinin sızdırılmasında yeni gelişme! 11 kişi hakkında dava açıldı
Her yıl 400 bin kişi enfekte olduğu Güneydoğu Asya'da yeni salgınlar ortaya çıkabilir
Her yıl 400 bin kişi enfekte olduğu Güneydoğu Asya'da yeni salgınlar ortaya çıkabilir
Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'dan dostluk mesajı! Lazio maçında tribünleri selamladılar
Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'dan dostluk mesajı! Lazio maçında tribünleri selamladılar
RCEP üyesi ülkeler yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor
RCEP üyesi ülkeler yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor