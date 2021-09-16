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İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, ardından etkili olan sağanak yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.

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İskenderun’da yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından etkisini gösteren şiddetli sağanak ise şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu.

Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı. İskenderun-Adana yolunda da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık 2 saat etkili oldu.

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