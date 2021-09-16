Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Maçta oldukça etkili olan temsilcimiz Pelkas ile uzatma dakikalarında penaltı atışından yararlanamadı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Temsilcimiz Pelkas ile uzatma dakikalarında penaltı atışından yararlanamadığı zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

Maça çok hızlı başlayan Kanarya, 10. dakikada Mesut Özil'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Alman ekibi 41. dakikada Lammers'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikasında Pelkas'ın kaleci Trapp tarafından ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci Trapp çeldi. Dönen topu yeni transfer Berisha ağlara gönderdi ancak yapılan VAR kontrolünün ardından gol alan ihlali nedeniyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak. Eintracht Frankfurt ise Antwerp deplasmanına gidecek.

Maçtan önemli dakikalar

41' GOL! Eintracht Frankfurt, Djibril Sow ile eşitliği yakaladı! Korner sonrasında çıkılan kontra atakta topla buluşan Filip Kostic ceza sahası içine girip kısa pasını altıpas önündeki Djibril Sow'a bırakıyor. Djibril Sow bekletmeden şutumu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

10' GOOLLL!!!! Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle öne geçti! Mesut Özil ceza sahası içine topla ilerliyor. Altıpasın yanından pasını gönderiyor. Bu topa hareketlenen Mert Hakan Yandaş kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top üst direkten oyun alanına geri dönüyor. Direkten dönen pozisyon sonrasında Diego Rossi penaltı noktasının hemen önünden kaleye şutunu gönderiyor. Kaleci Kevin Trapp müdahalesini yapıyor. Uzaklaştırılmaya çalışılan top kısa düşüyor ve bu topa hareketlenen Mesut Özil altıpas içinden kaleye şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.