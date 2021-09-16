Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Kanarya, rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor.

Deutsche Bank Park'ta TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı İtalyan Maurizio Mariani yönetiyor ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Eintracht Frankfurt: 0 - 1 :Fenerbahçe

(İlk yarı oynanıyor)

10' GOOLLL!!!! Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle öne geçti! Mesut Özil ceza sahası içine topla ilerliyor. Altıpasın yanından pasını gönderiyor. Bu topa hareketlenen Mert Hakan Yandaş kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top üst direkten oyun alanına geri dönüyor. Direkten dönen pozisyon sonrasında Diego Rossi penaltı noktasının hemen önünden kaleye şutunu gönderiyor. Kaleci Kevin Trapp müdahalesini yapıyor. Uzaklaştırılmaya çalışılan top kısa düşüyor ve bu topa hareketlenen Mesut Özil altıpas içinden kaleye şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

2' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla ilerleyen Diego Rossi ceza sahası içine girip kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kaleci Kevin Trapp'ın kontrolünde kalıyor.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia