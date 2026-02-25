BIST 14.051
DOLAR 43,87
EURO 51,81
ALTIN 7.321,20
Edirne'de taşkın riski yaşanmıştı! Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

Edirne'de taşkın riski yaşanmıştı! Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

Edirne'de taşkın riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunca Köprüsü, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, tarihi taş köprünün, su seviyesindeki düşüşün ardından güvenlik kontrolleri tamamlanarak ulaşıma açıldığı bildirildi.

İki gün önce Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle, Tunca Nehri üzerindeki köprü tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

Karaağaç Mahallesi ile kent merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün kapalı olduğu süre boyunca ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlandı.

Öte yandan, taşkın yapan Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşünün sürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin su seviyelerini anlık olarak takip ettiği bildirildi.

