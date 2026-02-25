BIST 14.051
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz! İtalyan devi son 16 play-off turunda elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, İtalya'nın Inter ekibi Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırladı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 58. dakikasında Bodo/Glimt, Jens Petter Hauge'nin golüyle öne geçerken 72. dakikada Hakon Evjen ile farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 76. dakikada Alessandro Bastoni ile skoru 2-1 yapsa da yeterli olmadı.

Adını son 16'ya yazdıran Bodo/Glimt, iki maçta da Inter'i yenerek İtalya temsilcisini kupa dışı bıraktı.

Bugün oynanan maçların sonucunda Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, son 16'ya kaldı.

Ligde günün sonuçları şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 4-1 (3-3)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (2-0)

Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-2 (1-3)

Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (6-1)

