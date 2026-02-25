AKOM uyarmıştı: İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı...

Kentte özellikle kuzey kesimlerde sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Arnavutköy'de yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.