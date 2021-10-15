e-Devlet'te yeni hizmet! Bakan Derya Yanık duyurdu artık başvurular internette
E-devlet'te yeni hizmet başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet'ten yapılacağını açıkladı.Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında, "Bugün itibarıyla Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet'ten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-Devlet'ten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." dedi.