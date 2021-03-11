Dolar 7.27'ye kadar düşecek... Tunç Şatıroğlu "Çakalatos kafalılar"ın dolar oyununa karşı uyardı

Dolarda düşüş sürüyor. 7.75'leri gören dolar tepe aşağı gitmeye başladı. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, doların 7.27 seviyelerine kadar düşebileceğini belirterek, yatırımcıyı manipüle eden 'Çakalatos kafalı' uzmanların oyununa karşı dikkat çeken uyarılar yaptı...

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Finans uzmanı teknik uzman Tunç Şatıroğlu'ndan dolarla ilgili bomba uyarılar geldi. Ne zaman dolar kuru artacak olsa hemen birilerinin çıkıp halkı korkutarak dolar aldırdıklarını belirten Şatıroğlu, bu kişilerin dolar düşüp de zarar ettiklerinde öfkeden deliye döndüklerini ifade etti.

Dolar saat 11:20 itibariyle 7.44 lira seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 8.91 lira seviyelerinde... Halkı korkutarak yükselirken dolar aldıran 'uzmanlar'a "Çakalatos kafalılar" diyen Şatıroğlu, dolarda düşüşün 7.23'e kadar süreceğini söyledi. İşte Şatıroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar...

- Ne zaman dolar kuru artacak olsun hemen Çakalatos kafalılar çıkıyor aslında "Türkiye çok kötü o yüzden kur artıyor" hikayesi anlatmaya başlıyorlar. Manda kafalı sömürge medyası da bunların üstüne atlayıp yaymayı görev biliyor.

Bunları takip edenler dolar alıyor sonra da...

- Sonuçta bunları takip edenler de dolar alıyor. Aldığı seviyeye bakmıyor, hatta baksa da bir şey ifade etmiyor. "Ne de olsa işin uzmanı böyle konuşuyor" diye düşünüyor. Sonra dolar düşüp zarar edince öfkeleniyor. Ama öfkesini yöneltmesi gereken yer Çakalatos kafası ve onların dediğini haberleştiren sömürge medyası olmalı.

- "Şuram ağrıyor ne yapayım" diyene "şunun suyunu kaynat, içinde biraz bilmem ne otu at, biraz da sızma zeytinyağı koy iç bir şeyin kalmaz" diyene dur bakalım deniyor. "Sen bunu söylüyorsun ama hekim misin" diye sorgulanıyor. Hatta hekim olsa bile bazı şeyleri söylemesine izin yok.

Halkı korku ve paniğe sevkedenlere...

- Ama halkı korku ve paniğe sevk edip dolar aldıranlara bir şey yok. Canı istediği gibi atıp tutabiliyorlar. Panikle para kaybeden insanın da sağlığı bozuluyor sonuçta. Her zaman Çakalatos kafalar olacak ve yorum yapacak.

- Bunlara diyecek bir şey yok neticede Çakalatos da kaç tane kitap yazmış uzman adamdır. Ama bir uzmanlığı olmayıp da sömürge medyasının kadrolu adamı olarak halkta korku ve panik uyandıranlara karşı bir önem alınması lazım. Bu gidişat iyi değil.

Dolarda gün böyle kapanırsa...

Dolar için 7,77'den sonra göstergelerin nerelerde sata döneceğini yazacağımı söylemiştim. 4 ve 8 saatlikte sata döndüğünü de paylaşmıştım. Bugün henüz gün bitmedi ancak bu şekilde veya daha aşağıda kapatırsa günlükte de gösterge sata dönmüş olacak.

Dolar 7.27'ye kadar düşebilir ama...

Aşağıda 7,27 desteğinin güçlü olduğu görünüyor. Oraya kadar devam edebilir. Devamı için daha başka gelişmeler olmalı. Örneğin ABD 10 yıllıklarında ibre aşağıya dönemli veya ABD ile gerilimi düşürecek bir şey olması gibi.