BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'daki Öcalan yürüyüşünde polise "düşman" denildi Ömer Çelik'ten tepki

Diyarbakır'daki Öcalan yürüyüşünde polise "düşman" denildi Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da terör örgütü lideri Öcalan için yapılan yürüyüş için "sürece sabotaj" dedi. Göstericilerle polis arasındaki gerilimde bir kişinin megafonla polisten "düşman" diye bahsetmesine tepki gösteren Çelik, yapılanlara cevabın siyaset ve hukuk zemininde verileceğini söyledi.

Abone ol

Diyarbakır'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalması talebiyle yapılan yürüyüşte ortaya çıkan görüntüler üzerine AK Parti'den bir açıklama geldi.

Eylemde bir kişinin megafonla "Yoldaşlar düşman diyorki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz. O surları açağız şehit Rojdaların yollarından gideceğiz. Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız" sözleri tepki çekmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye” sürecine “sabotaj” düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille “düşman” diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların “terörsüz Türkiye” sürecine “suikast” teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye” süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist  ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde 4 kişi denize düştü 1 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde 4 kişi denize düştü 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kampına telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kampına telefon
ABD'nin vurduğu gemi başka bir ülkenin çıktı
ABD'nin vurduğu gemi başka bir ülkenin çıktı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı
MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor! Çocuklarda elektronik sigara tehlikesi ''Bağımlılığa giden yolun başlangıcı''
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor! Çocuklarda elektronik sigara tehlikesi ''Bağımlılığa giden yolun başlangıcı''
Zonguldak'ta bir kişi eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Zonguldak'ta bir kişi eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı