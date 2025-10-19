Diyarbakır'daki Öcalan yürüyüşünde polise "düşman" denildi Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da terör örgütü lideri Öcalan için yapılan yürüyüş için "sürece sabotaj" dedi. Göstericilerle polis arasındaki gerilimde bir kişinin megafonla polisten "düşman" diye bahsetmesine tepki gösteren Çelik, yapılanlara cevabın siyaset ve hukuk zemininde verileceğini söyledi.

Abone ol

Diyarbakır'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalması talebiyle yapılan yürüyüşte ortaya çıkan görüntüler üzerine AK Parti'den bir açıklama geldi.

Eylemde bir kişinin megafonla "Yoldaşlar düşman diyorki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz. O surları açağız şehit Rojdaların yollarından gideceğiz. Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız" sözleri tepki çekmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye” sürecine “sabotaj” düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille “düşman” diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların “terörsüz Türkiye” sürecine “suikast” teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye” süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz."