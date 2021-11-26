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'Dışkısını ona yedirmek isterdim' diyen Leman Sam olay oldu: Linç edecekler, umurumda değil

Toplu taşıma kullanarak İstanbul'u gezen köpek Boji hakkında 'tramvaya pisledi' denilerek kurulan kumpasa şarkıcı Leman Sam isyan etti.

Fatih Altaylı'nın bu hafta Bire Bir programındaki konuğu, şarkıcı Leman Sam oldu. Duyduğu haberlerden sonra insanlardan uzaklaştığını anlatan 70 yaşındaki ünlü şarkıcı Leman Sam, kendisini hayvanların safında gördüğünü belirterek, Boji için yapılan suçlamalar için "Ben bu konuda çok umutsuzum. Bu işler yasayla olmaz. Önce vicdan, sonra kültür ve aileler de bu konuda çok önemli. Boji olayına çok takıldım. İyi ki kamera varmış. Burada da söylemek istiyorum. Gerçekten o adamı yakalayıp bir barınağa götürüp elimde bir kaşıkla, çocukların (köpeklerin) dışkılarını yedirmek isterdim. Şimdi ben bunu söyleyince beni linç edecekler, umurumda değil. Bu yine duyulan bir olay. Bunun dışında duyulmayan ne olaylar var. Ben sadece insanlardan biraz vicdan bekliyorum." dedi.

Fatih Altaylı ise Boji'ye iftira atan şahıs için ''Ben öyle bir adama dokunmak bile istemem. O herifin eline değdiği için o dışkıya da yazık!'' diyerek tepkisini dile getirdi. ''Ben feminist değilim'' açıklamasıyla da dikkat çeken Leman Sam, olayın cinsiyet değil, insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak ''Alnından öpülesi erkekler de var. Aşağıda çocuklar (sokak hayvanları) içsinler diye su koyuyorum, suya çamaşır suyu atan kadın da var. Onun için bir insan vicdanlıysa benim başımla beraber.'' şeklinde konuştu.

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