BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Dilovası iş yeri yangınında 11 şüpheli gözaltında

Dilovası iş yeri yangınında 11 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Bakan, adli soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığını ve makine, elektrik, kimya ile iş sağlığı uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin yangının çıkış nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'nda bir işyerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiğ yangın hakkında açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Bakan Tunç, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Sözlerini sürdüren Tunç, "Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük 8 maç sonra kazandı
Fatih Karagümrük 8 maç sonra kazandı
Devlet Bahçeli'den 10 Kasım paylaşımı
Devlet Bahçeli'den 10 Kasım paylaşımı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
ABD'de tıbbi helikopter düştü
ABD'de tıbbi helikopter düştü
Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı anlatım
Ticaret Bakanlığı'ndan Iğdır’da bir mekanda bulunan düzenek ile ilgili açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Iğdır’da bir mekanda bulunan düzenek ile ilgili açıklama
Galatasaray'a Kocaeli'de ağır darbe
Galatasaray'a Kocaeli'de ağır darbe
İETT otobüsü şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi
İETT otobüsü şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
İlkay Gündoğan'dan herkesi şaşırtan karar! Bakın milli arada ne yapacak
İlkay Gündoğan'dan herkesi şaşırtan karar! Bakın milli arada ne yapacak
Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Filistin ile Sudan’daki gelişmeleri ele aldı
Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Filistin ile Sudan’daki gelişmeleri ele aldı
Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?
Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?