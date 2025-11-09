Dilovası iş yeri yangınında 11 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Bakan, adli soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığını ve makine, elektrik, kimya ile iş sağlığı uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin yangının çıkış nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'nda bir işyerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiğ yangın hakkında açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Bakan Tunç, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sözlerini sürdüren Tunç, "Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.