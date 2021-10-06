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Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul'a acil iniş yaptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
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Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul'a acil iniş yaptı

Emirates Havayollarının Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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TÜRK hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerinde seyreden dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'de bulunan 66 yaşındaki kadın bir yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı.

İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ciddiyetini koruması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

Rotasını İstanbul Havalimanı'na çeviren uçak, 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak altında hazır bekleyen sağlık ekipleri hemen hastaya müdahalede bulundu.

Yolcunun uçaktan indirilip hastaneye kaldırılması sonrasında Airbus A380, Dubai'ye gitmek üzere İstanbul'dan havalandı.

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