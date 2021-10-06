Paris İklim Anlaşması, TBMM'de kabul edildi

Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi tüm partilerin oyları ile TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Anlaşma, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor.

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TBMM Genel Kurulunda Paris İklim Anlaşması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 353 milletvekili oy kullandı ve 353 oy ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Amaç sera gazı salınımını engellemek

Oy birliği ile kabul edilen kanunla birlikte 196 ülkenin imza attığı anlaşmanın Türkiye de tarafı oldu. Anlaşma ile sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesini hedefliyor. Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını amaçlıyor. Karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi hedefliyor. Anlaşmayla her ülke karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini kendisi belirliyor.

Karar Birleşmiş Milletler'e iletilecek

Anlaşmanın Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda işareti vermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Paris anlaşmasının meclisin onayına sunulacağını açıklamıştı.

İlk kez elektronik sistem kullanıldı

Öte yandan bu oylamada milletvekilleri yeni elektronik sistem ile ilk defa oy kullandı. Bazı milletvekilleri ise pusula verdi.