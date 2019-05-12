YEREL

Denizli'de akılalmaz olay: Beni fuhuş yapmaya getirdi

DENİZLİ’de apart daire kiralamak için gelen çiftin durumundan şüphelenen işletmeci, kadının ‘beni para karşılığında fuhuş yapmaya getirdi’ dediği yanındaki şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda; iddialara göre, M.H., isimli şahıs ismi N.U., olan bayan şahıs ile birlikte apart daire kiralamak için gece geç saatlerde Özcan Ö.’nün iş yerine geldi. Burada giriş işlemleri yapılırken, N.U., isimli kadın yanındaki şahsın kendisini buraya para karşılığı fuhuş yaptırmak için getirdiğini ancak kendisinin fuhuş yapmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Özcan Ö., M.H., isimli şahsı kendi imkanları ile etkisiz hale getirerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Özcan Ö., isimli şahıs ifadesinden olayı gece gerçekleştiğini kaydederek, “Bu şahıslar bize geldiler ve apart tutmak istediklerini söylediler. Bizde kadının hal ve hareketlerinden şüphelendik. Sonrasında ise olay emniyete intikal etti” dedi.

“Tefecilere borcunu ödemek için fuhuş yapıyordu”

M.H., isimli şahıs ise apart dairesinde Özcan Ö., tarafından etkisiz hale getirildiğinde söyledikleri ise, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. M.H., N.U.’nun kendi isteği ile fuhuş yapmak istediğini kaydederek, kendisinin bir suçunun olmadığını öne sürdü. N.U.’nun tefecilere senetle borcunun olduğunu bu yüzden borcunu ödemek için fuhuş yaptığını iddia etti.

Senetle borçlandırılıp fuhuş tuzağı kurulduğu iddiası

M.H., isimli şahsın sosyal medyada ise “Dul ve bekar kadınları borcunuz varsa öderiz. Borcu olanlar bize yazsın” şeklinde paylaşımları yaptığı ve kadınlara böyle ulaştığını iddia edildi. Daha sonra kendisine başvuran kadınların borcunu ödeyen M.H.’nin ardından kadınlardan yüklü miktarlarda rakamların yazdığı senetler aldığı ve ödenmesi içinde kadınlara para karşılığından fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.H., ise dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayarak koşar adımlarla kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı
Şanlıurfa'da hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı
Somali'de Türk mühendise bombalı suikast
Somali'de Türk mühendise bombalı suikast
Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı dalkavukluk yapmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı dalkavukluk yapmaz
Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti
Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan seyyar tezgahtan kestane aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seyyar tezgahtan kestane aldı
Süleyman Soylu'dan 'kayyum' mesajı
Süleyman Soylu'dan 'kayyum' mesajı
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
DSP İstanbul seçimi için kararını verdi
DSP İstanbul seçimi için kararını verdi
D100’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
D100’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Gökyüzünde seyahat eden gençlerin tehlikeli anları kamerada
Gökyüzünde seyahat eden gençlerin tehlikeli anları kamerada
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?