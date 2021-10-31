BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
YEREL

Denizli'de 15 tonluk kamyon 8 yaşındaki kızın üzerinden geçti! İşte o anlar...

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde bir kamyonun, ayağı kayarak düşen 8 yaşındaki kızın üzerinden geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada küçük kız ağır yaralanırken, olayı fark etmeyen kamyonet sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız, ayağının kayması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de rahat tavırları pes dedirtti! Herkes çalışan sandı gerçeği öğrenen şaştı kaldı
İzmir'de rahat tavırları pes dedirtti! Herkes çalışan sandı gerçeği öğrenen şaştı kaldı
İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık karıştı! Tekme tokat saldırdı
İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık karıştı! Tekme tokat saldırdı
Asker eğlencesinde 'taklacı teyze' şov yaptı! Herkes ağzı açık izledi
Asker eğlencesinde 'taklacı teyze' şov yaptı! Herkes ağzı açık izledi
Ölüme meydan okudu! Vızır vızır geçen araçların arasında canını hiçe saydı
Ölüme meydan okudu! Vızır vızır geçen araçların arasında canını hiçe saydı
Beşiktaş’ta alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Önüne çıkana çarpa çarpa gitti
Beşiktaş’ta alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Önüne çıkana çarpa çarpa gitti
'Muz' paylaşımı yapan Suriyeliler! 8 kişi daha yakalandı sınır dışı edilecekler
'Muz' paylaşımı yapan Suriyeliler! 8 kişi daha yakalandı sınır dışı edilecekler
Gülşen konserinde seyirciden 'Şinanay' şarkısıyla Galatasaray'a küfür!
Gülşen konserinde seyirciden 'Şinanay' şarkısıyla Galatasaray'a küfür!
İstanbul Boğazı'nda 102 metre kargo gemisi arıza yaptı kıyıya son anda durdu
İstanbul Boğazı'nda 102 metre kargo gemisi arıza yaptı kıyıya son anda durdu
Serpil Benay'dan İbrahim Tatlıses iddiası: Cinsel istismara uğradım!
Serpil Benay'dan İbrahim Tatlıses iddiası: Cinsel istismara uğradım!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yardımcısı Burhan İşliyen: Gelin damat fotoğrafı teşhircilik
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yardımcısı Burhan İşliyen: Gelin damat fotoğrafı teşhircilik