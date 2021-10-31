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İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık karıştı! Tekme tokat saldırdı

İSTANBUL Fatih'te 2 kişi, yol verme nedeniyle tartıştıkları araç sürücüsüne tekme tokat saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü yol verme nedeni ile birbirleri ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma, otomobildeki yolculardan birinin arkadaki aracın sürücüsünün üzerine yürümeye başlamasıyla kavgaya dönüştü.

Otomobildeki diğer yolcunun da kavgaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. 2 yolcu, tartıştıkları sürücüyü darp etti. Vatandaşların araya girmesi ile beraber saldırganlar araçlarına binip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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