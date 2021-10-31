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POLİTİKA

Erdoğan ile Biden arasındaki kritik zirve 1 saat 10 dakika sürdü! F-16 sorusuna dikkat çeken cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşti... ABD Başkanı'nın F-16 savaş uçaklarıyla ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti... 20 dakika olarak planlanan zirve bir saat 10 dakika sürdü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve Roma'da gerçekleşti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmadı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı. 20 dakika olarak planlanan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

F-16 sorusuna dikkat çeken cevap

Görüşme öncesi fotoğraf çektirilirken "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Biden'in, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Hangi konular ele alınacak

İki liderin görüşmesinde neler konuşulacak. Görüşmede, F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin ön planda olması bekleniyor. Diğer yandan, bölgesel ve küresel konuların da iki lider arasında yapılacak görüşmede ele alınması bekleniyor.

Biden'in ne diyeceği de belli

Reuters'ın haberine göre, Biden'ın görüşmede "krizler ve düşüncesizce eylem, ABD- Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği belirtildi.

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