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Şehirden şehre salla yolculuk! İnanılmaz görüntü

BURSA ve Balıkesir il sınırlarının ortasından akan çaydan vatandaşlar salla geçip, şehirden şehre yolculuk yapıyor.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri sınırlarından akan Aliova çayı, iki şehri birbirinden ayırıyor. Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyü ile Dursunbey Delice köyü sınırından akan Aliova çayına vatandaşlar sal kurdu. Kurulan bu ilkel salla vatandaşlar Bursa'dan Balıkesir'e yolculuk ediyor. Bölgede bulunan doğal güzellikler buraya çok sayıda vatandaşı çekiyor.

Tamamen ücretsiz olan salla yolculuk ilk kez bölgeye gezmeye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Vatandaşlar muhteşem manzara eşliğinde Aliova çayının üzerinden salla bir şehirden diğer şehre geçiyor.

Düğüncüler köyü sakinleri, "Köyümüz Bursa ile Balıkesir sınırlarında bulunuyor. Köyümüzün sınırlarından Aliova çayı akıyor. Bu çay Bursa ile Balıkesir sınırlarını ayırıyor. Biz de bu çaya kendi imkanlarımızla sal yaptık. Bu salla buraya gelenleri Bursa'dan Balıkesir sınırına salla geçiriyoruz. Bu yolculuk ücretsiz. İlk kez görenlerin çok hoşuna gidiyor, keyif alıyorlar. Salımız 4 kişi kapasiteli. Sal olmadan insanlar suyun içine girip karşıdan karşıya geçmek durumunda kalıyordu. Biz de böyle bir hizmet yaptık" dediler.

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