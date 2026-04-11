DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'Çerçeve yasa' vurgusu: Ekmek ve su kadar ihtiyacımız var

Anadolu Ajansı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin şimdiye kadar verdiği emeğin daha fazlasını vermesi gereken bir süreçteyiz." dedi. Süreç ile ilgili 'çerçeve yasa'ya ihtiyaç duyulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak, bir akıl tutulmasıdır." dedi.

Hatimoğulları, Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in, İran'a başlattığı saldırıların Türkiye'ye ve bölgeye çok ağır etkilerinin olduğunu söyledi.

Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın halen bombalandığını ve görüşmelerin bombaların altında gerçekleşeceğini dile getiren Hatimoğulları, "Ateşkes, geçici değil kalıcı olmalı yani savaş değil kalıcı bir barışın tesis edilmesi için somut adımlar atılmalı. Orta Doğu'nun ihtiyacı taktiksel bir barış değil stratejik barıştır." dedi.

Hatimoğulları, İran yönetiminin kendi halkıyla barışmak zorunda olduğunu belirterek, savaştan çıkarılacak en önemli dersin, toplumsal barışı tesis edecek demokratik İran'ın kurulması olduğunu anlattı.

"Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin şimdiye kadar verdiği emeğin daha fazlasını vermesi gereken bir süreçteyiz. Bakın, geçiş için bir çerçeve yasa ihtiyacından bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'nin temel gündemlerinden biri bu. Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak, bir akıl tutulmasıdır. Demokratik siyaset yapma isteğinin tespiti, barış hakkının teyidi olur mu? Bunu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyoruz."

Hatimoğulları, 1 Mayıs ile ilgili hazırlıklara başladıklarını, her yerde 1 Mayıs kutlamalarına katılacaklarını söyledi.

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe eski yıldızını getiriyor: Bonservisi bile belli
Foto Galeri Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe eski yıldızını getiriyor: Bonservisi bile belli Galeriye Gözat
ABD'den Hürmüz'e yerleştirilen mayınların bulunamadığı iddiası
ABD'den Hürmüz'e yerleştirilen mayınların bulunamadığı iddiası
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Kamu bankalarında kredi kullanımında yeni sınırlama
Kamu bankalarında kredi kullanımında yeni sınırlama
İran'dan yeni açıklama: Bununla karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak
İran'dan yeni açıklama: Bununla karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı
Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı
Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
İran füzeleri ile ilgili bomba iddia!
İran füzeleri ile ilgili bomba iddia!
Polis noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınmışlardı! 12 şüpheli adliyede
Polis noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınmışlardı! 12 şüpheli adliyede
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor
İran heyetinin beklentisi belli oldu! Bu olmadan müzakere kararı alınmayacak
İran heyetinin beklentisi belli oldu! Bu olmadan müzakere kararı alınmayacak
Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi
Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi