Cüneyt Özdemir'den İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak iddia!

Cüneyt Özdemir Youtube kanalı üzerinden yayınladığın bir videoda İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Özdemir seçimle ilgili arkadaşlarıyla aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Gündemi sarsacak bir iddiada bulunan Özdemir arkadaşlarına 23 Haziran seçimlerinin ertelenebilme ihtimalinin olduğunu söylediğini ve onların da çok şaşırdığını anlattı. Özdemir İstanbul seçimlerini değerlendirirken arkadaşlarına seçimler ertelenirse ne olur diye sorduğunu, onların da 'bir şey mi biliyorsun' sorusun karşılık‘'yok kardeşim 29 yıllık gazeteciyim sadece gördüğümü söylüyorum’’ dediğini aktardı. Konuşmasıyla kafaları karıştıran Özdemir ''abi burası Türkiye taş düşebülü, ayı çıkabülü’’ sözleriyle daha sonra işi makaraya vurdu. İşte Özdemi’le arkadaşları arasında geçen o diyalog...