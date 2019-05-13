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Ekrem İmamoğlu Gece 3'te Paylaştı: Gerçekten Canım Çok Sıkkın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, gece 3'te video paylaştı. İmamoğlu, kendisini hırsızlıkla suçlayanları Allah'a havale ettiğini söyledi.

Sahurda konuşmak pek adetim değildir ama gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime soruyorlar seçim niye iptal edildi diye, çaldılar diyor. Daha korkunçu ne biliyor musunuz 3,4 yaşındaki çocuklara çaldılar dedirterek kampanya yapıyorlar. O günahsız pırıl pırıl çocuklarla. Ben size bir şey söyliyeyim mi? Başkanlık ne ki. Ben her şeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin. Üzülüyorum çok üzülüyorum. Yazıklar olsun ve hepinizi Allah'a havale ediyorum. Şu Ramazan ayında yalanla iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah'a havale ediyorum. Hani bi laf var ya Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama neyse. Babamın bir lafı vardır, "Doğruluk ve dürüstlük insanı mutlu eder" İnşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.

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