Şehidin şehadet haberi ailesine verildi

Bingöl'de görev yapan Kütahyalı jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiisinde yürütülen terör operasyonları sırasında dereden geçerken suya kapılarak şehit oldu.

Jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Öztürk Tunceli ili Pülümür ilçesi Kızılmescit rnevkii Çatan köyünde terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen Şehit J. Uzm. Çvş. Emre Sarıtaş operasyonu esnasında, intikal sırasında Kızılmescit Deresinden geçerken suya kapılarak şehit olduğu öğrenildi. Öztürk'ün şehadet haberi, askeri yetkililerce Tavşanlı ilçesindeki ailesine haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün komşularından Kazım Karacan, " Askerimiz geçtiğimiz günlerde izindeydi. Aynı köylüyüz. İki kardeş idi. Suya düştüğünü öğrendik. Yeni nişanlıydı ve yedinci aylarda düğünü olacaktı. Mekanı Cennet olsun" dedi. Şehit Öztürk'ün yarın toprağa verileceği öğrenildi.