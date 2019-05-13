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Dolmabahçe Tüneli'nde feci motosiklet kazası 1 ölü

İSTANBUL Dolmabahçe Tüneli Beşiktaş istikametinde meydana gelen feci motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL Dolmabahçe Tüneli'nde yaşanan feci kazada; Ümit Gençtürk (34), 34 BHJ 511 plakalı motosikletle Dolmabahçe Tüneli'nden Beşiktaş istikametine aşırı hızlı bir şekilde ilerlediği sırada bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet tünel içerisinde metrelerce savrulurken, tüneldeki diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle tüneli trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları müdahale sonrasında Ümit Gençtürk isimli motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından Gençtürk’ün cenazesi kaza mahallinden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapalı kalan Dolmabahçe Tüneli, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

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