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Çorum'da 8 ev, 1 ahır, 1 ambar kül oldu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinop sınırında bulunan Çal köyünde çıkan yangında 8 ev kül oldu.

İlçeye bağlı Çal köyündeki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki evlere sıçradı. İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri, Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 su tankeri ve Osmancık Belediyesine ait 2 İtfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çitfçi, köye giderek incelemelerde bulundu.

 Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çal Köyü Muhtarı Ali Ertaş; "Yangın 23:00 sıralarında çıktı. 8 ev, 1 ahır, 1 ambar yandı. Ben karşı mahallede oturuyorum. Yangını görünce geldik. Nuh kardeşimiz yangına müdahale etmiş. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Tüm ilden gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Can kaybı olmadan kurtulduk. Allah razı olsun.” dedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan evi yanan Nuh Kaçmaz ise; “Yangın23:00 sıralarında çıktı. Evde çocuklar ile birlikte oturuyorduk. Birden bir koku geldi. Koku gelmesi ile birlikte evden çatırtı sesleri duyduk. O arada annemlere çocukları kurtarmalarını söyledim. Kendimizi zor kurtardık. Yangında Allah’a şükür can kaybı yok. 8 ev yandı. Yangın büyük ihtimal elektrikten çıktı.” diye konuştu. 

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