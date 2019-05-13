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Bıçaklanan Göknur Damat İmamoğlu ziyaretine gelince olanları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanseri yendiği için örnek olarak gösterdiği Göknur Damat, Ekrem imamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" etiketli paylaşım yapıp destek verince bıçaklandı. Göknur Damat olayın detaylarını anlattı.

Kanser tedavisi gören Göknur Damat, verdiği mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek gösterilmişti. KOSGEB'ten kredi çeken Göknur Damat makyaj stüdyosu açmış, azmiyle takdir toplamıştı.

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Göknur Damat, 'herşey çok güzel olacak' paylaşımı yapıp, 20 TL de bağışta bulundu. Göknur Damat bağışı ve paylaşımını twitterdan duyurunca hedef oldu. Kanser hastası kız kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Ekrem İmamoğlu genç kızı evinde ziyaret etti.

Sen misin o cesur yürek deyip bıçakladı
Siyasetle ilgilenmediğini söyleyen Göknur Damat yaşadığı anı şöyle anlattı:
-"Son üç gündür sosyal medyadan çok hedef gösteriliyorum. Dün de yaşadıklarımdan bunalıp, yemek yemeden, ilacımı içmeden hava almak için evden çıktım. Evimin karşı sokağında yanıma bir adam geldi. 'Sen misin o yürekli' dedi ve bıçağı sapladı".

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