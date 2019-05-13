Karlı yolları aşarak su arızasını giderdiler

Erciş ilçesinin Veli Bey ve İmam Abdal yaylalarındaki su hattında meydana gelen arıza üzerine VASKİ ekipleri harekete geçti. Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaşan ekipler, araçlarla arıza yerine ulaşamayınca iş makineleriyle yola devam etti. Kepçelerin arızanın oluştuğu mevkideki yolu açmasıyla karın altında kalan boruların değişimi gerçekleştirildi. Ekipler büyük emek sarf ederek arızayı onarmak için zamanla yarıştı. Arızaların giderilmesiyle kesintiden etkilenen mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.