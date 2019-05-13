Süleyman Soylu: Bugün İstanbul'u veren, hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir

Bağcılar Meydanı'nda kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nda konuşma yapan İçişleri B kanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'daki seçimin önemli olduğunu belirterek "Amerika'sı da Avrupa'sı da bu seçime gözünü dikmiş durumda. Kandil de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkes üst üste açıklamalar yapıyor. Herkesin tarafı belli, Allah şahit bizim tarafımız da belli. İnşallah milletimizin tarafı da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye'ye dışardan yön vermeye çalışanlara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.