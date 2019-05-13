GÜNCEL

Otobüsün arkasında seyahat edip akrobatik hareketler yaptılar

Kartal Sahilyolu'nda iki katlı otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan patenci gençler adeta ölüme davetiye çıkardı.

Otobüs hareket ederken bir de akrobatik hareketler yapan gençler, yürekleri ağza getirirken, o anlar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Tüm uyarılara rağmen patenci gençlerin trafikte tehlikeli yolculukları bitmiyor. Kartal Sahil Yolu'nda iki katlı otobüsün arkasına takılan gençler, bu şekilde uzun süre yolculuk etti. Otobüs ışıklarda durunca dinlenen gençler, ardından otobüsün hareket etmesiyle tekrar yolculuklarına devam etti. Bu sırada gençlerden biri otobüs hareket halindeyken zıplayıp akrobatik hareketler yapmaya çalıştı. Adeta canlarını hiçe sayan gençlerin bu yolculuğu bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

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