GÜNCEL

Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada

KOCAELİ Karamürsel'de camideki kedi teravih namazı öncesi kuran okuyan imamın üstünden atladı. İmamı panikleten kediyi cemaat zorbela dışarı çıkardı.

Olay dün akşam saatlerinde Karamürsel Ereğli Merkez Camii'nde kılınan teravih namazı öncesi meydana geldi. Camide Ereğli Merkez Camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca’nın Kuran-ı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi. Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu.Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'tan TFF seçimleri için dev harekat
Ali Koç'tan TFF seçimleri için dev harekat
Cem Küçük köşesinde ünlü isimleri deşifre etti! Bedelini ödeyecekler
Cem Küçük köşesinde ünlü isimleri deşifre etti! Bedelini ödeyecekler
Badou Ndiaye için 3 kulüp kapışıyor
Badou Ndiaye için 3 kulüp kapışıyor
Ümit Özat'tan çok konuşulacak oruç sözleri
Ümit Özat'tan çok konuşulacak oruç sözleri
Savcı Sayan'ın bomba Öcalan yorumu!
Savcı Sayan'ın bomba Öcalan yorumu!
Ekrem İmamoğlu'nun gece 3'te evinden paylaştı! Canım çok sıkkın videosu
Ekrem İmamoğlu'nun gece 3'te evinden paylaştı! Canım çok sıkkın videosu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu: Bugün İstanbul'u veren, hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir
Süleyman Soylu: Bugün İstanbul'u veren, hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir
Ekrem İmamoğlu Gece 3'te Paylaştı: Gerçekten Canım Çok Sıkkın
Ekrem İmamoğlu Gece 3'te Paylaştı: Gerçekten Canım Çok Sıkkın
ATA AÖF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile ATA AÖF sınav sonuç sorgulama
ATA AÖF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile ATA AÖF sınav sonuç sorgulama
Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
Şehidin şehadet haberi ailesine verildi
Çorum'da 8 ev, 1 ahır, 1 ambar kül oldu
Çorum'da 8 ev, 1 ahır, 1 ambar kül oldu
Serdar Peçen kaç yaşında neden intihar etti sevgilisi kimdir?
Serdar Peçen kaç yaşında neden intihar etti sevgilisi kimdir?
Zengin ve Yoksul 7. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 7. bölüm fragmanı
Yeşim Gül kimdir intihar eden sevgilisi Serdar Peçen kaç yaşındaydı?
Yeşim Gül kimdir intihar eden sevgilisi Serdar Peçen kaç yaşındaydı?