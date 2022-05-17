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Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz? Metropoll anketinde şaşırtan sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz? Metropoll anketinde şaşırtan sonuçlar

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aday anketleri gelmeye devam ediyor. Araştırma şirketi Metropoll, "ikinci tura kalması halinde hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevapları paylaştı.

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Kamuouyu araştırma şirketi Metropoll son anket sonuçlarını Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı.

Anket sonuçlarına göre Mansur Yavaş diğer adaylara fark atıyor ve ikinci turda ipi göğüslüyor. Yavaş'a yüzde 53.9 oy çıkarken Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. İmamoğlu'nda ise yüzde 49.7'ye gerilerken, Erdoğan yüzde 40'a çıkıyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener olması halinde ise Erdoğan'ın oyları artsa da bu iki lider yarışı önde tamamlıyor.

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