Restorasyonda ortaya çıktı Şeyh Şabanı-ı Veli Camii'nin duvarlarına bakın ne yazılmış

“6 noktada Fetih suresinin belli bölümlerini kurtarabildik”

Restorasyon sürecinden bugüne kadar ulaşılmayan bazı bilgilere ve bulgulara ulaştıklarını açıklayan Pınar, “Caminin iç kısmında ikinci bir duvar olduğunu, önceki ilk haliyle eklenti olan duvar arasında fetih suresinin belli bir bölümlerinin olduğunu gördük. Halvet odalarının çıkışında çeşme olduğunu gördük. Bugüne kadar herhangi bir yerde rastlamadığımız, hangi amaçla kimler tarafından yapıldığını bilemediğimiz ve yoğun çalışmamıza rağmen sağlıklı veri elde edemediğimiz bazı bulgulara ulaştık. Bunların en kıymetlisi de Fetih Suresi oluyor. Bu bulgular çerçevesinde nihai olarak bu kararı verebilecek olan Ankara Bölge Koruma Kurulu hocalarımızı sürecin başlangıcından itibaren 4 farklı tarihte restorasyonun olmazsa olmazı noktalarında davet ettik. Burada istişarede bulunuldu. Onların direktifleri ve bakış açılarıyla bizler proje hazırladık. Geldiğimiz noktada Fetih suresinin cami içerisinde 6 farklı noktada ayetlerinin korunduğunu gördük. Doğu ve Batı cephelerinde mahfel katına sınır olan 6 noktada Fetih suresinin belli bölümlerini kurtarabildik. Tamamını değil. Belki ilk yapılışında tamamı vardı ama sonraki restorasyonlarda düşmüş olabilir. 15 gün önce kurul hocalarımızla yine burada bir araya geldi. Fetih suresinin var olan kısmını nasıl koruyacağız. Bunu görüştük. Geldiğimiz noktada Bölge Korumu Kurulundan geçen kararda Fetih Suresinin 6 farklı alandaki noktasını var olan haliyle eğim vermek suretiyle ışıklandırarak cami merkezinden tamamı görülecek şekilde projelendirip uygulamaya alacağız. Bu karar alındı. Fetih suresinin tamamını biz kurtaramadık. Böyle bir bulgumuz yok. Ulaşabildiğimiz bugüne kadar gelen yerlerini koruma altına alıyoruz. Işıklandırma yaparak bunu da inşallah gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.